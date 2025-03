Inzaghi: “Abbiamo delle defezioni. Sommer è pronto ma punto su Martinez”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Feyenoord.

Queste le sue parole: “Noi sappiamo di essere un po’ in difficoltà, in una parte del campo ben precisa. Oltre a Dimarco, direi Zalewski, Carlos Augusto e Darmian: non abbiamo più giocatori in quel ruolo, probabilmente ci giocherà uno tra Bastoni e Acerbi. Però i principi di gioco non cambiano, siamo qui per giocare un ottavo di finale e faremo del nostro meglio”.

Il Feyenoord non giocherà sabato, l’Inter sì. Che peso avrà?

“Potevano rinviare la partita e penso che abbiano fatto bene, un ottavo di Champions è importante ed è giusto che il Feyenoord abbia fatto così”.

Come sta Sommer? “Ha avuto questo problema al dito, ha lavorato e ieri e oggi ha fatto due ottimi allenamenti. Siamo molto contenti, ma per la partita di domani punterò su Martinez”.

Foto: sito Inter