Inzaghi: “A Siviglia sarà una Lazio arrabbiata, proveremo la remuntada. Su Immobile e Milinkovic…”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Siviglia, ritorno dei sedicesimi di finale (l’andata si era chiusa 1-0 a favore degli spagnoli). Queste le sue parole: “Arriviamo arrabbiati alla partita, col Genoa non meritavamo la sconfitta, ma adesso siamo qui per fare una grande partita. Ci proveremo e giocheremo le nostre possibilità al 100%. All’Olimpico è stata decisa una ripartenza del Siviglia, avremmo potuto pareggiare già nel primo tempo con Correa e Marusic e nella ripresa siamo andati decisamente meglio. Sappiamo che domani servirà una partita coraggiosa. Siamo in 19, con tre portieri. Parolo e Luis Alberto stamattina si sono voluti allenare con la squadra e sono andati tutti e due discretamente. Parolo è stato convocato, la caviglia è migliorata molto e valuteremo domani. Milinkovic-Savic ha fatto tre allenamenti coi compagni e avrei già potuto convocarlo per Genoa. Domani faremo il risveglio muscolare e decideremo la formazione. Nella mia testa c’è l’idea che Caicedo partirà titolare mentre ci sarà una staffetta tra Immobile e Correa. Per Milinkovic deciderò domani se farlo partire dal 1′ o in corsa. In emergenza però a volte si tirano fuori grandi prestazioni e proprio in quest’ottica mi dispiace per la sconfitta col Genoa. Remuntada? Dovremo essere bravi a far girare gli episodi a favore nostro. All’andata e col Genoa non è stato così, dobbiamo riprendere a farli girare a favore nostro per riniziare a vincere le partite”, ha concluso Inzaghi.

Foto: Twitter ufficiale Lazio