Inzaghi: “A sinistra uno tra Acerbi e Bastoni. Il Feyenoord in casa è molto forte”

Simone Inzaghi, allenatore dell‘Inter, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Feyenoord.

Queste le sue parole: “L’Inter sta bene, sappiamo che è un momento di emergenza soprattutto per un settore del campo ma abbiamo lavorato tanto per arrivare agli ottavi, è un momento cruciale per la nostra stagione e ci faremo trovare pronti”.

Quanto si deciderà domani, considerando anche che ci sarà il ritorno a San Siro?

“Sappiamo che poi ci sarà il ritorno a San Siro, ma anche di dover fare una partita importante in questo stadio che sarà molto caldo e che trascinerà i nostri avversari. Hanno cambiato allenatore, è una squadra che in Champions ha fatto ottimi risultati battendo Bayern Monaco e Milan, oltre a giocare una grande trasferta a Manchester. Servirà molta attenzione”.

Ha pensato al cambio modulo viste le tante assenze sugli esterni? Bastoni con quali caratteristiche può fare il quinto di centrocampo?

“Ci darà una mano. Vedremo, la mia squadra può costruire coi propri principi ma anche fare uscite diverse”.

Foto: sito Inter