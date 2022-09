Invasione giallorossa al Castellani. Il dato sugli spettatori di Empoli-Roma

Il monday night non ferma i tifosi, così come i due risultati negativi collezionati dalla Roma prima in campionato, poi in Europa League. E in occasione della sfida contro l’Empoli sono pronti a una nuova invasione. Saranno circa 4000 i sostenitori giallorossi presenti al Castellani per sostenere da vicino Mourinho e i calciatori per una vittoria scaccia-problemi.

Non solo Empoli, anche le due sfide all’Olimpico promettono un vero bagno d’amore: giovedì con i 40 mila biglietti venduti per la gara contro l’Helsinki, poi domenica con il sold-out per lo scontro diretto contro l’Atalanta. In sessantamila allo stadio per chiudere nel migliore dei modi la prima parte si stagione prima della sosta delle nazionali.

Foto: Twitter Roma