Intwig: Atalanta-Valencia di febbraio una bomba Covid. Oltre il 20% dei presenti fu contagiato

La città simbolo della pandemia da Coronavirus in Italia è stata Bergamo, per quanto riguarda la prima ondata, quella di marzo-aprile 2020. Secondo studi riportati dall’dall’agenzia di data management Intwig, la partita di Champions League dello scorso 19 febbraio tra Atalanta e Valencia, disputata allo stadio di San Siro a Milano, è stata una vera “bomba” per la diffusione del Covid nella provincia di Bergamo e in Lombardia.

Oltre un quinto dei tifosi (più del 20%) che erano presenti allo stadio San Siro svilupparono i sintomi del Covid-19. Parliamo quindi del 20% di 36.000 persone, ovvero circa 7000 persone. Insomma, un qualcosa di clamoroso, di molto grave che anticipò appunto, quello che poi divenne l’immagine simbolo della pandemia della scorsa primavera.

Foto: Twitter uff. Champions