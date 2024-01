Intrigo Djalo: tutti i retroscena e cosa può accadere adesso

Tiago Djalo è stato accostato alla Juve già una settimana fa. Oggi cos’è accaduto? Che la Juve ha parlato con il Lille e ha dato la disponibilità a pagare un minimo indennizzo a gennaio, visto che il classe 2000 è in scadenza di contratto. La Juve ha memorizzato che Djalo – come abbondantemente raccontato – ha un accordo a zero con l’Inter a partire dal prossimo primo luglio. E ora dipenderà dalla forza che il Lille avrà con il calciatore. La Juve è nota, soprattutto dallo scorso luglio, per le azioni di disturbo (vedi Lukaku) che non portano per forza a una svolta. Ma Djalo piace e lo stesso Djalo, pur avendo detto sì all’Inter, non ha escluso la possibilità di lasciare il suo attuale club in anticipo. Tra l’altro il difensore sta recuperando proprio in queste settimane da un infortunio, la Juve lo manderebbe a giocare, esattamente come l’Inter non ha messo in preventivo di anticipare a gennaio l’operazione. Ripetiamo: Djalo ha un accordo totale con i nerazzurri, adesso tocca a lui…

Foto: Instagram Lille