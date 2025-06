Intossicazione alimentare Salernitana, la Procura di Genova apre un’indagine

La Procura di Genova ha avviato un’indagine in merito all’intossicazione alimentare che ha colpito 21 tesserati della Salernitana – tra calciatori e membri dello staff tecnico – al termine della gara d’andata dei playout di Serie B contro la Sampdoria. L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Paola Crispo con la supervisione del collega Francesco Pinto del gruppo “Salute e Lavoro”, ipotizza i reati di adulterazione di alimenti, lesioni colpose e reati contro la salute pubblica. Le indagini, al momento a carico di ignoti, sono affidate alla Digos e prendono avvio da un esposto presentato dall’ufficio legale della società campana. Secondo la ricostruzione effettuata dai tecnici dell’Unità di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL 3, la causa della grave intossicazione – che ha comportato anche il ricovero ospedaliero di alcuni soggetti – sarebbe riconducibile al consumo di riso alla cantonese, preparato in precedenza e mal conservato per diverse ore all’interno del pullman della squadra, esposto a temperature elevate.