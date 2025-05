Intervento riuscito per Tutino: il comunicato della Sampdoria e i tempi di recupero

07/05/2025 | 19:31:22

Operazione riuscita per Tutino, arriva la nota ufficiale della Sampdoria dopo l’intervento. Gennaro Tutino è stato sottoposto in mattinata ad un intervento di artroscopia alla caviglia destra e alla caviglia sinistra per un quadro di impingment anteriore e posteriore. L’attaccante della Sampdoria, operato presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa dal professor Niek Van Dijk – assistito dalla professoressa Giulia Favilli e alla presenza del dottor Gianmaria Rosa, medico sociale blucerchiato -, inizierà nei prossimi giorni il percorso di riabilitazione del caso. A confermare il buon esito dell’operazione è stato il Prof. Niek Van Dijk, luminare di fama mondiale: “Tutino è stato operato oggi a entrambe le caviglie a causa di un problema cronico che da tempo gli causava dolore e limitazione a entrambe le caviglie. L’intervento è stato effettuato in artroscopia e si prevede che Tutino tornerà a giocare tra otto-dieci settimane”.

FOTO: Instagram Sampdoria