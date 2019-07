International Champions Cup: Milan-Benfica, le formazioni ufficiali

Secondo appuntamento per il Milan di Giampaolo nell’ International Champions Cup 2019. I rossoneri tornano in campo negli Stati Uniti contro il Benfica per riscattare la sconfitta subita al debutto contro il Bayern Monaco. Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodríguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo; Piatek.

BENFICA (4-2-3-1): Odysseas; Nuno Tavares, Ruben, Ferro, Grimaldo; Feja, Gabriel; Pizzi, Rafa, Taarabt; Seferovic.

Foto: Twitter Milan