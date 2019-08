International Champions Cup: l’Inter vince ai rigori 5-4 contro il Tottenham. Ottime risposte per Antonio Conte

Nell’ultima gara dell’International Champions Cup, l’Inter ha battuto il Tottenham 5-4 ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari erano terminati 1-1. Inizio in salita per i nerazzurri. Al 3′ infatti Lucas Moura aggancia un ottimo passaggio, supera i difensori e calcia in rete sulla destra dalla media distanza, battendo un incolpevole Handanovic. Passano i minuti e la squadra di Antonio Conte inizia a macinare gioco, nonostante l’assenza di vere punte di ruolo. E’ Sensi il protagonista assoluto. L’ex Sassuolo prima scheggia il palo e poi al 38′ trova il pareggio dopo una combinazione al limite con Esposito. La ripresa si apre a ritmi ancor più elevati. I padroni di casa cercano con insistenza il fraseggio, ma l’Inter riesce con i singoli a creare grattacapi alla retroguardia inglese, con il trio di centrocampo Brozovic Sensi e Barella tra i più attivi. Finisce in parità. Ai rigori iniziano Eriksen e Puskas, che vengono ipnotizzati da Handanovic e Gazzaniga. Al quinto rigore Skipp sbaglia dagli undici metri mentre Joao Mario non faliisce e firma il successo interista. Per Conte c’è ancora molto lavoro da fare e senza punte di ruolo non è facile costruire una squadra, ma l’impronta del tecnico leccese inizia a vedersi.

Foto: Twitter Inter