International Champions Cup: l’Atletico travolge il Real Madrid 7-3

Dieci reti, una rissa e due espulsioni. Real Madrid-Atletico Madrid, giocata al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey, per l’International Champions Cup, è stata tutto meno che un’amichevole. A vincere il derby spagnolo sono stati i colchoneros con un pirotecnico 3-7. Mattatore di serata, Diego Costa: l’attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo ha firmato il successo della formazione allenata da Diego Simeone con ben quattro reti. La giornata nera del Real non si è però fermata qui: Luka Jovic, attaccante arrivato dall’Eintracht Francoforte, è stato costretto a chiudere la sua partita prima del previsto per un infortunio alla caviglia rimediato nel primo tempo in uno scontro di gioco con il portiere dell’Atletico Oblak. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma per il Real si tratta dell’ennesimo infortunio in pre-season dopo quello che ha coinvolto Marco Asensio nella precedente partita giocata contro l’Arsenal (grave infortunio al crociato e stop di 8 mesi).

Foto: Sito Real Madrid