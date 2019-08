International Champions Cup: Joao Felix incanta, la Juve perde 2-1 contro l’Atletico

La Juventus perde 2-1 contro l’Atletico Madrid l’ultima partita della propria International Champions Cup. A Stoccolma a brillare è soprattutto la stella di Joao Felix, che prima si vede privare della paternità di un magnifico 1-0 per una deviazione di Lemar sul suo tiro e poi si rifà confezionando un’altra vera e propria perla mandando le squadre negli spogliatoi sul 2-1 dopo il temporaneo pareggio firmato da Khedira. Nella ripresa entra Bonucci e nel giro di dodici minuti la Juve colpisce due volte il palo. Prima lo centra Douglas Costa, il cui tiro viene deviato da Gimenez, poi ci pensa Rabiot dalla distanza. Intorno all’ora di gioco i bianconeri cambiano completamente volto per le tante sostituzioni (entrano tra gli altri anche Dybala e Danilo) e ci mettono più tempo a riassestarsi rispetto ai Colchoneros, con Riquelme che prova ad approfittarne ma manca di poco il bersaglio. I bianconeri provano a rianimarsi nel finale ma non feriscono gli spagnoli, coi ritmi della gara che rimangono piuttosto lenti. Così anche la seconda frazione termina 2-1 e la Juve di Sarri prosegue il suo pre-campionato non esattamente esaltante dal punto di vista dei risultati.

Foto: twitter ufficiale Atletico Madrid