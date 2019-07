International Champions Cup: Greenwood stende l’Inter, il Manchester United vince 1-0

Prima sconfitta stagionale per l’Inter: a Singapore, i nerazzurri perdono 1-0 contro il Manchester United di Solskjaer e di Lukaku, escluso nuovamente dalla lista del tecnico dei Red Devils. Dopo un primo tempo senza reti ma caratterizzato dalla grande differenza dal punto di vista della condizione in favore degli inglesi, decide il gol di Mason Greenwood, entrato nella ripresa e autore di una grande rete al 76′: sinistro a giro che batte Handanovic. Nel secondo tempo entra Barella, all’esordio con la maglia nerazzurra e in campo per 20 minuti.

Foto Twitter Inter