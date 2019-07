International Champions Cup: esordio con vittoria per la Fiorentina, 2-1 al Chivas Guadalajara

Inizia nel migliore dei modi l’avventura della Fiorentina nell’International Champions Cup. A Chicago, i viola battono 2-1 il Chivas Guadalajara. Successo in rimonta per gli uomini di Montella: i messicani passano in vantaggio dopo 25 minuti con un sinistro di Lopez deviato da Ceccherini che mette fuori causa Dragowski. Il pareggio è immediato: al 28′, punizione di Terzic e colpo di testa di Simeone, che firma l’1-1. Dragowski para un rigore al 36′, poi al 52′ arriva il gol vittoria: Sottil raccoglie una ribattuta e con il sinistro trova l’angolino basso, regalando la vittoria alla Fiorentina.

Foto Twitter Fiorentina