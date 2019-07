International Champions Cup: Arsenal-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Secondo impegno per la Fiorentina di Vincenzo Montella nell’International Champions Cup 2019. Al Bank of America Stadium di Charlotte, (calcio d’inizio a mezzanotte) i viola affronteranno nel primo test di spessore l’Arsenal di Emery, finalista della scorsa edizione di Europa League. Un test interessante per gli uomini di Montella, ecco le scelte dei due allenatori:

ARSENAL – Martinez, Chambers, Mustafi, Monreal, Jenkinson, Olayinka, Burton, Kolasinac, Nelson, Saka, Nketiah

FIORENTINA-Dragowski,Venuti,Ceccherini,Ranieri,Terzic,Castrovilli,Cristoforo,Benassi,Sottil,Saponara,Vlahovic.

Foto: Twitter Fiorentina