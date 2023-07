Interesse del Barcellona per Kabar del Borussia Dortmund

Il Barcellona, oltre a rinforzarsi per tornare a essere competitiva anche in Europa, continua a lavorare per il proprio vivaio: secondo quanto riportato dalla Bild, il club blaugrana avrebbe sondato il terreno per Almugera Kabar. Difensore classe 2006, attualmente è in forza al Borussia Dortmund. Si è fatto notare un mese fa, quando con la Germania ha vinto l’Europeo Under 17. L’interesse del Barcellona c’è, bisognerà vedere se il club tedesco vorrà privarsi di lui.

Foto: Twitter Borussia Dortmund