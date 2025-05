“Interesse concreto per Huijsen”: il Real Madrid (in azione da dicembre) vicino agli accordi

14/05/2025 | 19:55:13

Dean Huijsen al Real Madrid. Una traccia che si riferisce addirittura allo scorso dicembre, esattamente il 27 dicembre, quando AS aveva parlato di un interesse concreto per il difensore centrale classe 2001 che ha fatto molto bene con il Bournemouth. Accostato a diversi club della Premier, adesso Huijsen è sempre più vicino al Real pronto a pagare la clausola di 60 milioni (ricordiamo che alla Juventus spetterebbe circa il 10 per cento sulla plusvalenza, cifra concordata la scorsa estate con il Bournemouth).

Foto: Instagram Bournemouth