Inter, Zhang parla alla squadra chiedendo la rinuncia a due mensilità. Giocatori contrari al momento

Incontro importante in casa Inter questo pomeriggio, tra il presidente Zhang e la squadra, in merito al futuro. Il presidente, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha parlato ai giocatori del momento delicato del club, dal punto di vista finanziario.

Zhang e la dirigenza hanno ribadito ai calciatori che il contesto, per tutti i club del mondo, compresi i big, è molto difficile ed è stato chiesto a tutti i giocatori di rinunciare a due mensilità arretrate.

Nei prossimi giorni sono attese le risposte, queste sì individuali, dei giocatori e dello staff tecnico, oltre che nuovi incontri le cui modalità non sono ancora note. Probabilmente le parti si riaggiorneranno giovedì.

Secondo prime indiscrezioni si va verso la risposta negativa dei giocatori, In tal caso sarebbe pronto piano B che passerà da una modifica contrattuale individuale che permetterebbe al club di alleggerire il bilancio in chiusura il 30 giugno e allo stesso tempo ai calciatori di incassare quanto spetta loro.

Foto: Twitter uff. Inter