Inter, Zhang ai tifosi: “Siete qui a Colonia con lo spirito”

Attraverso il proprio canale Twitter ufficiale, il presidente dell’Inter Steven Zhang, rigorosamente in maglia nerazzurra, ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi, purtroppo assenti domani sera a Colonia per via delle disposizioni anti Covid-19, nella finale di Europa League contro il Siviglia: “So che tutti voi vorreste essere a Colonia in questo momento, ma fidatevi, siete già qui con noi con lo spirito”.

Foto: Twitter Inter