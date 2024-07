Medhi Taremi, ex giocatore del Porto, è ormai prossimo a diventare un giocatore dell’Inter, infatti l’attaccante iraniano classe 1992 è arrivato questa mattina al Coni per la seconda parte delle visite mediche di rito, per l’idoneità, a seguire la firma e l’annuncio ufficiale. Simone Inzaghi si appresta ad accogliere una nuova importante risorsa per il pacchetto offensivo.