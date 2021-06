Questa mattina Alex Cordaz, portiere ex Crotone, si è presentato alla clinica Humanitas di Milano per sostenere la prima pare di visite mediche con l’Inter. Il giocatore, successivamente, si recherà anche al CONI per sostenere altri esami per l’idoneità sportiva. L’estremo difensore si appresta a diventare un nuovo calciatore neroazzurro.

FOTO: Instagram Cordaz