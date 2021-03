Inter, visite di idoneità per Handanovic. Da domani torna in gruppo

Antonio Conte avrà Samir Handanovic tra i pali per la gara di sabato con il Bologna. Il portiere sloveno ieri era risultato negativo al tampone del Covid e questa mattina si è recato ad Appiano Gentile, dove però ha svolto lavoro differenziato, in attesa della visita di idoneità sportiva che gli dia il via libero definitivo per tornare ad allenarsi in gruppo da domani.

Salvo clamorosi colpi di scena, il portiere sarà normalmente al suo posto sabato, per la sfida al Bologna in campionato.

Foto: Twitter Inter