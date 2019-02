Inter, visite in corso per Icardi: con lui c’è anche Wanda

Poco dopo mezzogiorno, Mauro Icardi è arrivato alla clinica Humanitas per sottoporsi agli accertamenti disposti dall’Inter. La società nerazurro aveva disposto per la giornata di oggi i controlli clinici sul giocatore prescritti da Piero Volpi, il medico sociale dell’Inter. Gli esami, tra cui una risonanza magnetica, dovranno stabilire l’entità dei malanni ad un ginocchio e ad una caviglia per cui da giovedì scorso Maurito si è limitato a delle sedute fisioterapiche, senza più mettere piede in campo. Ad accompagnare l’attaccante dell’Inter anche la moglie-agente Wanda Nara.

Foto: Twitter ufficiale Inter