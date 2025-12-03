Inter-Venezia, le curiosità: l’unico successo lagunare a Milano risale al 1943
03/12/2025 | 13:10:55
Alle 21 il match tra Inter e Venezia.
Ecco alcune curiosità:
-Sono 16 i precedenti a Milano tra le due squadre: 13 vittorie nerazzurre, 2 pareggi e 1 vittoria del Venezia il 25 aprile del 1943.
-Chi passerà il turno incontrerà una tra Roma e Torino.
-L’Inter ha vinto la Coppa Italia 9 volte.
-Sarà la gara numero 400 per l’Inter in questa competizione.
-Primo incontro ufficiale tra Cristian Chivu e Giovanni Stroppa.
Foto: X Inter