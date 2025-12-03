Inter-Venezia, le curiosità: l’unico successo lagunare a Milano risale al 1943

03/12/2025 | 13:10:55

Alle 21 il match tra Inter e Venezia.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 16 i precedenti a Milano tra le due squadre: 13 vittorie nerazzurre, 2 pareggi e 1 vittoria del Venezia il 25 aprile del 1943.

-Chi passerà il turno incontrerà una tra Roma e Torino.

-L’Inter ha vinto la Coppa Italia 9 volte.

-Sarà la gara numero 400 per l’Inter in questa competizione.

-Primo incontro ufficiale tra Cristian Chivu e Giovanni Stroppa.

Foto: X Inter