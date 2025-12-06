Inter, un test da Paz: vecchio sogno e futuro con vista Real

06/12/2025 | 13:30:57

L’Inter all’esame Nico Paz. Meglio: Inter, un test da Paz, la sfida delle ore 18 a San Siro avrà un alto coefficiente di difficoltà per il gran momento di forma della squadra di Fabregas. Ma gli occhi saranno puntati su Nico Paz, oggi forse il calciatore più in forma della Serie A, di sicuro uno dei primi tre. L’Inter ha cercato in ogni modo di inserirsi nella trattativa, cercando di sfruttare al massimo gli eccellenti rapporti con il papà di Nico. Ma il Real ha sempre avuto le carte in mano e ha voluto preparare nel migliore dei modi il ritorno di Paz al Bernabeu, previsto per la prossima estate. Difficile pensare a controindicazioni durante le settimane di gennaio, proprio per questo motivo l’estate scorsa il Como ha respinto qualsiasi proposta, sapendo che l’ultima parola sarebbe stata del Real. E dalle 18 l’Inter teme l’effetto Nico e confida che non sia quello dei giorni migliori….

