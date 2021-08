Inter, un incubo per il Genoa. Nelle ultime sette gare 25 gol fatti e zero subiti

l’Inter si conferma una bestia nera per il Genoa, una vera macchina da gol nelle ultime 7 gare. Dal 2018-19, per i Grifoni, sfidare l’Inter è stato un incubo. Sono arrivate ben 7 sconfitte di fila, con 25 gol subiti e zero fatti.

La striscia parte da un 5-0 nel novembre 2018, poi nel 2019 due 4-0 di fila, nel 2020 un 3-0 e un 2-0, la sconfitta meno amara di questa serie, fino al 2021 con il 3-0 di febbraio scorso e il 4-0 di ieri sera.

Una striscia quasi record per l’Inter, che si esalta quando affronta i liguri. Per il Genoa la speranza è interrompere questa striscia negativa magari alla prossima occasione.

Foto: Twitter Inter