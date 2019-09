Inter-Udinese, le ultimissime sulle probabili formazioni

Il terzo anticipo del sabato di Serie A sarà tra Inter e Udinese. Antonio Conte, salvo colpi di scena, dovrebbe confermare l’ormai consueto e collaudato 3-5-2 con Handanovic in porta, De Vrij, Godin e Skriniar nel terzetto difensivo; da destra a sinistra Candreva, Barella, Brozovic, Sensi e Asamoah in mezzo al campo; in attacco Sanchez leggermente favorito su Lautaro Martinez per affiancare il confermatissimo Lukaku. Non è da escludere, però, l’opzione Politano. Igor Tudor sarebbe propenso a schierarsi a specchio con Musso tra i pali, Rodrigo Becao, Nuytinck e Samir a comporre il pacchetto arretrato, Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana e Sema a centrocampo; in attacco l’argentino De Paul a supporto di Lasagna. Appuntamento a San Siro, ore 20:45. A seguire le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Sanchez (Martinez). Allenatore: Conte.

Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; De Paul, Lasagna. Allenatore: Tudor.

Foto: Telegraph