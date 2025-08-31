Inter-Udinese, le formazioni ufficiali
31/08/2025 | 19:40:35
Al via la 2ª giornata di Serie A per Inter e Udinese. Le due formazioni si sfideranno nella cornice di San Siro, casa dei nerazzurri. Di seguito, le scelte dei due tecnici: Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All.: Chivu. Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Bayo. All.: Runjaic.
Foto: X Inter