Inter, tutto nella ripresa: Thuram, Lautaro e Calhanoglu (rigore), secco 3-0 in casa Toro

L’Inter vince 3-0 in casa del Torino sulle ali della Thu-La. Le prime occasioni arrivano per i nerazzurri, ma Lautaro non riesce a sfruttare al meglio gli errori di Schuurs. La partita scorre senza particolari occasioni da gol, con Calhanoglu che ci prova su calcio di punizione e Ricci con un tiri dal limite dell’area di facile lettura. Al 34′, invece, Seck prova a sorprendere Sommer con un tiro a giro sul secondo, ma il portiere svizzero è attento e respinge il tentativo del trequartista granata. Al 42′ è ancora il Torino a farsi vedere in avanti: cross di Bellanova, Pellegri stacca sopra la difesa nerazzurra ma trova ancora Sommer sulla sua via. La ripresa dei granata si apre nel peggiore dei modi con l’infortunio di Schuurs (si teme un grave infortunio al ginocchio). Inzaghi cerca la svolta e inserisce Carlos Augusto, Denzel Dumfries, Davide Frattesi. E al 59′ si sblocca la gara: il neo entrato Dumfries mette un pallone rasoterra all’interno dell’area di rigore granata pescando Thuram che non ci pensa due volte e trova l’angolino alla destra di Milinkovic-Savic. Al 66′ arriva anche il raddoppio dei nerazzurri con Lautaro Martinez: schema dalla bandierina degli uomini di Inzaghi con Acerbi che spizza sul primo palo trovando il Toro sul secondo palo. Alll’89’ brivido per i nerazzurri con Sommer non perfetto in uscita, ma tocca quanto basta per mandare fuori giri Sazonov sul secondo palo che colpisce di spalla a porta sguarnita. Al 92′ Mkhitaryan scappa alla difesa granata, entra in area di rigore e viene atterrato dall’intervento in scivolata di Ilic. Dal dischetto si presenta Calhanoglu che infila Milinkovic-Savic all’angolino. Termina così 0-3 allo Stadio Olimpico Grande Torino, l’Inter torna in vetta alla classifica in attesa di Milan-Juventus (in programma domani alle 20:45).

Foto: Instagram Inter