Inter, tutte le mosse reparto per reparto. E i retroscena sulla difesa

Manca meno di una settimana alla fine del mercato, l’Inter può essere protagonista. Partiamo dalla difesa: Darmian è in entrata, nel rispetto di un vecchio accordo con il Parma che risale addirittura alla scorsa estate. E Ranocchia è in uscita: ha l’accordo con il Genoa, l’Inter aveva dato il via libera, ma intanto deve giocare a Benevento dopodomani il recupero della prima giornata, è normale che per il momento l’operazione slitti di qualche giorno. Anche perché l’Inter potrebbe pensare a un altro difensore, indipendentemente dalla vicenda Skriniar (serve una grande offerta del Tottenham). In lista ci sono Smalling e (a sorpresa da ieri) Maksimovic che è in scadenza con il Napoli e che potrebbe essere una soluzione anche a parametro zero, sempre se non si dovessero materializzare altre proposte in questi ultimi giorni di mercato. Ma bisogna stare attenti alle soluzioni in uscita e al sogno (difficile ma non impossibile) che si chiama sempre Kanté.

Foto: sito Inter