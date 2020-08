Inter, tutte le mosse di mercato. Tra cessioni, sorprese, certezze

L’Inter ora vuole centrare sul mercato gli obiettivi che mancano. Vi avevamo svelato ieri sera la concreta possibilità di prendere un altro portiere, piace molto Luigi Sepe, non è così scontato (anzi) che sia Radu il vice di Handanovic. Tutto questo perché Conte vuole un altro portiere che abbia esperienza da titolare, non a caso l’Inter aveva cercato Musso. In difesa da valutare la posizione di Skriniar che potrebbe finire in qualche scambio, sempre in lizza Kumbulla. Per la fascia sinistra, tornato Biraghi alla Fiorentina (che deve però ridiscutere il contratto da poco meno di un milione a stagione), andrà via Dalbert, sarà individuata una soluzione magari all’estero. L’Inter resta su Emerson Palmieri, ma segue con attenzione le evoluzioni legate a Mohamed Fares che ha l’accordo con la Lazio, in attesa di un’intesa con la Spal. I nerazzurri potrebbero essere la mina vagante. A centrocampo non esiste derby milanese per Tonali: l’Inter ha un vantaggio importante che vuole portare fino in fondo. Un altro centrocampista di spessore arriverebbe in caso di un’uscita importante: Kanté è il preferito di Conte, Ndombelé un’opzione e Vidal il tormentone che può tornare di moda. E in attacco? Bisogna individuare una squadra che permetta a Esposito di esprimersi con una certa continuità (a Faggiano piace molto, lo voleva al Parma) e cogliere eventuali occasioni. Lautaro Martinez oggi è saldamente dentro l’Inter, anche se il mercato finirà il 5 ottobre.

Foto: Twitter Inter