Inter, tre sconfitte di fila a San Siro in campionato senza fare gol. Non era mai accaduto nella storia

L’Inter di campionato va lenta, lentissima, con il quarto posto che rischia di scappare di mano ai nerazzurri e occhio anche alle spalle, con la Juve che con 15 punti di penalizzazione, dovesse battere il Sassuolo, arriverebbe a -4 dall’Inter. Inzaghi perde l’11a gara in campionato, numeri incredibili, da record negativi.

Record negativo che Inzaghi ha scritto questa sera, perdendo infatti 1-0. Si tratta della terza sconfitta di fila in casa, a San Siro, per i nerazzurri, senza segnare. Non era mai accaduto nella storia dell’Inter.

Foto: Twitter Inter