Inter-Torino, le formazioni ufficiali: dentro Sucic e Simeone

25/08/2025 | 19:40:44

Questa sera Inter e Torino inaugurano la propria stagione di Serie A nella meravigliosa cornice di San Siro. Cristian Chivu e Marco Baroni hanno appena annunciato le loro scelte. Le formazioni ufficiali: Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Chivu. Torino (4-2-3-1): Israel; Biraghi, Coco, Masina, Lazaro; Casadei, Gineitis; Vlasic, Ilkhan, Ngonge; Simeone. All.: Baroni.

Foto: Instagram Inter