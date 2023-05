Inter, tifosi da record: miglior media spettatori d’Italia

La passione dei tifosi nerazzurri si conferma ancora una volta nei numeri della stagione dell’Inter. Nelle 28 partite ufficiali di quest’anno, tra campionato e coppe, si sono registrati quasi 2 milioni di spettatori. Il club nerazzurro ha celebrato il nuovo record raggiunto dai tifosi al Meazza che ha toccato quota 1.973.505 dopo l’ultima partita casalinga contro l’Atalanta. Per l’ottavo anno consecutivo è dell’Inter lo Scudetto del tifo con i nerazzurri che hanno fatto registrare una media spettatori in campionato di 72.640. Solo quattro squadra sono riuscite a fare meglio a livello europeo: Barcellona, Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Manchester United. Quello contro l’Atalanta è stato l’undicesimo sold out stagionale, il settimo in campionato. In Champions si è superata in più occasioni la soglia dei 70 mila, ottenendo il pienone in tre partite. Ambizioni alte da parte del club impegnato nella finale di Champions League, alle quali rispondo anche i tifosi sempre pronti a dare supporto agli uomini in campo.

Foto: Twitter ufficiale Inter