Inter, Thuram sta meglio. Non ha più dolore alla caviglia. Per il Napoli può esserci

L‘Inter si gode la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Primo obiettivo raggiunto dai nerazzurri, nel trittico di gare decisive che attendono Inzaghi e i suoi uomini. Ora, seconda gara, quasi decisiva, è quella contro il Napoli per lo scudetto di sabato pomeriggio alle 18.

Il dubbio più grande riguarda sicuramente la presenza di Marcus Thuram, che da mercoledì a venerdì, giorno in cui la squadra partirà per la Campania, tenterà il recupero: l’attaccante non sente più dolore alla caviglia sinistra e oggi o domani potrebbe tornare definitivamente in gruppo.

Chi dovrà fare gli straordinari è Dimarco, rimasto l’unico a disposizione sulla fascia sinistra: Carlos Augusto ha poche chance di farcela, Zalewski ha alzato bandiera bianca e ieri si è fermato pure Darmian per un risentimento al flessore della coscia destra. L’ex Hellas Verona sarà costretto a giocarle tutte, proprio come Dumfries.

Foto: sito Inter