Inter, Thuram sostituito all’intervallo: affaticamento muscolare

È durata solo 45 minuti la partita di Marcus Thuram contro l’Atalanta. L’attaccante dell’Inter non è rientrato in campo nel secondo tempo per un problema fisico, come fatto sapere proprio dal club nerazzurro. “Marcus Thuram sostituito precauzionalmente al termine del primo tempo della gara contro l’Atalanta a causa di un leggero affaticamento all’adduttore sinistro”. Al suo posto è entrato Taremi.

Foto: Instagram Inter