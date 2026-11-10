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Inter, Thuram lascia il ritiro della Francia per un problema al bicipite femorale. Al suo posto Kroupi

10/11/2026 | 16:34:14

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Pessime notizie in casa Inter. Marcus Thuram, convocato da Zinedine Zidane per le due sfide di Nations League contro Italia e Turchia, ha abbandonato il ritiro a Clairefontaine per un fastidio al bicipite femorale destro accusato durante la sfida contro il Como. Nella giornata di ieri non ha svolto l’allenamento con i compagni e, in assenza di miglioramenti quest’oggi dopo gli esami effettuati, di comune accordo con l’Inter, come riporta RMC Sport, è tornato a Milano. Al suo posto è stato convocato Kroupi del Bournemouth.

Foto: Instagram Thuram