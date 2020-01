L’Inter si muove concretamente per Tahith Chong, talentuoso esterno offensivo di proprietà del Manchester United, in scadenza di contratto al termine della stagione. Pochi minuti fa è terminato l’incontro tra l’agente del classe ’99 e la dirigenza nerazzurra, come testimonia il nostro video. Una pista da monitorare con attenzione, in attesa di nuovi sviluppi.

Video: Sportitalia