Inter, tempo di rinnovi. Quadrupla mossa fino al 2022, Lautaro 2024

Un progetto sempre più importante che Suning vuole rafforzare blindando alcuni contratti in casa Inter. Tempo di rinnovi, come spesso accade quando il mercato è da pochi giorni alle spalle. C’erano già stati incontri con gli agenti di Handanovic e D’Ambrosio, entrambi destinati a prolungare fino al 2022 (l’attuale scadenza sia del portiere che del terzino è 2021), mentre per Lautaro Martinez si andrà prevedibilmente fino al 2024 con un ingaggio di circa tre milioni a stagione più bonus. Mosse significative anche dentro la stanza dei bottoni: sia Piero Ausilio che Dario Baccin dovrebbero legarsi presto fino al 2022. A conferma che il nuovo ciclo Inter ha una certa profondità.

Foto: Twitter ufficiale Inter