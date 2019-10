Inter, tegola per Conte: Sensi va di nuovo ko. Il report ufficiale

Nuovo stop per Stefano Sensi. Il giocatore dell’Inter, in fase di reinserimento in gruppo a seguito dell’elongazione dell’adduttore procuratasi durante Inter-Juventus, nell’allenamento di ieri si è fermato per un fastidio alla coscia destra.

La risonanza magnetica effettuata stamani ha evidenziato un risentimento del muscolo psoas, che terrà fuori l’ex Sassuolo dal confronto con la sua vecchia squadra e, probabilmente, anche dalle sfide con Borussia Dortmund e Parma.

Foto: Inter Twitter