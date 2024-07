Inter, tegola Buchanan: frattura della tibia e lungo stop

Arrivano aggiornamenti in merito all’infortunio occorso poche ore fa a Tajon Buchanan, esterno dell’Inter e della Nazionale canadese impegnata in Copa America. Nel corso dell’allenamento odierno il giocatore ha rimediato un brutto infortunio alla gamba che lo ha costretto al trasporto presso un ospedale di Dallas in ambulanza. Stando alle prime diagnosi, Buchanan avrebbe rimediato la frattura della tibia. Per lui previsto stop dai 4 ai 6 mesi e intervento chirurgico.

Foto: Instagram Buchanan