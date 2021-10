E’ appena terminato il primo tempo tra Inter e Udinese: siamo ancora sullo 0-0. L’Inter ha attaccato fin dal primo minuto, ha creato diverse occasioni con Barella (almeno un paio di volte) e Ranocchia ma la squadra di Gotti è riuscita a resistere e ha provato qualche sortita in contropiede. Correa, schierato titolare, ha avuto poche occasioni per mettersi in evidenza.

Foto: sito ufficiale Inter