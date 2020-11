Romelu Lukaku si è aggregato all’Inter per la trasferta di Bergamo, ma non è al 100%, ci sono tanti dubbi per Antonio Conte.

Ieri Daniele Padelli è risultato positivo al Covid-19, mentre per quanto riguarda Radu e Gagliardini, entrambi positivi nelle scorse settimane, è arrivato l’esito negativo e dunque la possibilità di raggiungere la squadra a Bergamo.