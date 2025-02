Inter, Sucic è arrivato a Milano: nel pomeriggio le visite mediche

Petar Sucic è arrivato in Italia. Una trattativa, quella con l’Inter, che avevamo raccontato dopo l’indiscrezione del sito croato Sportske Novosti. L’operazione (14 milioni + bonus) è andata a buon termine, e nel pomeriggio il talentuoso centrocampista classe 2003 sosterrà le visite mediche per i nerazzurri. Stasera, invece, sarà a San Siro per assistere a Inter-Fiorentina. Il giocatore si unirà alla squadra a giugno e parteciperà al Mondiale per Club.

Foto: Instagram Croazia