Inter, striscione Curva Nord al Tardini: “Allenatore e giocatori, avete il nostro sostegno. Da voi vogliamo…”

Le ultime vicende di mercato hanno profondamente scosso il mondo Inter. Dopo la cessione di Hakimi e quella imminente di Lukaku, infatti, l’incertezza in casa nerazzurra regna sovrana. Per tale motivo la Curva Nord, presente al Tardini per l’amichevole contro il Parma, ha contestato la società. Tuttavia non è mancato un messaggio di incoraggiamento per allenatore e squadra. Infatti, dagli spalti è apparso il seguente striscione: “Mister e giocatori: avete il nostro sostegno. Da voi ci aspettiamo unione, sudore e impegno”.

Inter, striscione Curva: “Allenatore e giocatori, avete il nostro sostegno. Da voi vogliamo…” https://t.co/dZNmavJNBr — Fcinter1908 (@fcin1908it) August 8, 2021

Foto: Twitter Inter