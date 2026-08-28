Inter, Stones: “Non ho ancora notato differenze tra Serie A e Premier. Ero convinto di venire sin dal primo momento”

28/08/2026 | 16:06:52

John Stones si è raccontato ai microfoni di DAZN. Il difensore della Nazionale inglese ha parlato delle differenze tra Premier League e Serie A, di Guardiola e del primo approccio con l’Inter.

Sull’Inter: “È un club di livello mondiale, con una storia incredibile e giocatori incredibili: ho giocato contro di loro ed ero convinto dal primo giorno. Sabato è stato un giorno speciale, per me e per la mia famiglia, sono contento dell’accoglienza ricevuta. È difficile parlare di sé stessi: ho esperienza, ho giocato alcune grandi partite, spero di poter dare una mano al club e ai compagni per vincere più titoli. Ma la squadra ha già una mentalità vincente”.

Sulle differenze fra Premier e Serie A: “Penso che il ritmo sia diverso in qualsiasi partita, come la tattica. Non ho ancora percepito una differenza, se c’è: sto cercando di assorbire tutto. La cultura, come i ragazzi si allenano, come vogliamo giocare: sto imparando cose nuove, io credo molto nella necessità di evolversi”.

Su Guardiola: “La prima cosa che ho notato quando sono arrivato al City e ho lavorato con lui è che pensavo di conoscerlo e invece ho capito subito che non l’avevo capito affatto. Parlo della sua intelligenza, di come vede il calcio, di quello che chiede ai calciatori: è un genio, e sono stato fortunato a poter giocare dieci anni con lui. Ogni allenatore è diverso e sarebbe irrispettoso paragonare un allenatore a un altro, ognuno ha le sue caratteristiche, la sua filosofia. Penso che, come giocatori, dobbiamo accettare ciò che ci chiede il tecnico, si vince se si è sulla stessa linea”.

Foto: Sito Inter