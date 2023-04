Inter, stasera non puoi sbagliare! Rendimento bipolare, ma c’è una semifinale da Derby da conquistare

Alle 21 si accenderanno i riflettori di San Siro, in campo Inter e Porto per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Gli uomini di Simone Inzaghi dovranno difendere il doppio vantaggio conquistato al Da Luz grazie alle reti di Barella e Lukaku. Nerazzurri che arrivano alla sfida di questa sera con un rendimento bipolare tra Serie A e Champions e un po’ di tensione sulle spalle, come testimonia la lite tra Onana e Brozovic durante l’ultima seduta. Un episodio già visto in casa nerazzurra, quando Dzeko e Onana discussero a distanza durante gli ottavi di finale contro il Porto. Se in Champions l’Inter sta viaggiando a suon di grandi risultati, non si può dire lo stesso in campionato, dove è arrivata l’undicesima sconfitta stagionale per mano del Monza tra le mura amiche di San Siro.

Questa sera l’Inter sarà chiamata a dimenticare l’ultima uscita in campionato e a confermare l’ottimo cammino europeo fatto fino a questo momento, conquistando una semifinale che manca dal 2010, quando gli uomini di José Mourinho alzarono la Coppa dalle grande orecchie a Madrid contro il Bayern Monaco. In tutto questo, il Milan osserverà con particolare attenzione aspettando di sapere chi sarà la squadra da affrontare nel prossimo turno.

Foto: Instagram Inter