Inter, stagione finita per Vecino: domani si opera al ginocchio

Stagione finita per Matias Vecino. E’ questo il verdetto dei sanitari dell’Inter per il centrocampista uruguaiano che dovrà operarsi domani a Barcellona al ginocchio. Questo il comunicato del club nerazzurro: “Nella giornata di domani Matias Vecino si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, ad intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale.”

Foto: profilo twitter Inter