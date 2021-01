Inter sotto di due gol all’intervallo: colpiscono gli ex Candreva e Keita. Tris Roma

Sorprendente il risultato che arriva da Genova all’intervallo. La Samp è avanti due due gol: l’Inter ha sbagliato un rigore con Sanchez (e sulla respinta di Audero incrocio colpito da Young) concesso dal Var. E sempre il Var ha consentito alla Samp di passare in vantaggio: segnalato un braccio di Barella, perfetta trasformazione di Candreva. E’ stato fin qui il pomeriggio degli ex nerazzurri: la Samp ha raddoppiato con Keita Balde. Nella zona alta della classifica la Roma comodamente in vantaggio a Crotone: 3-0, doppietta di Borja Mayoral e rigore di Mkhitaryan. Zero a zero tra Sassuolo e Genoa. Lazio avanti sulla Fiorentina con gol di Caicedo.

Foto: Twitter Sampdoria