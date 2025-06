Inter sotto al 45′ contro l’Urawa. Traversa per Lautaro

21/06/2025 | 21:51:32

L’Inter è sotto dopo 11 minuti contro l’Urawa Red Diamonds, seconda gara del girone del Mondiale per Club. Giapponesi avanti con un piattone dal cuore dell’area di rigore di Watanabe, sulla discesa dalla destra di Kaneko. Troppo passiva qui la difesa nerazzurra, a partire da Carlos Augusto e fino ad un non reattivo Sommer. Inter sfortunata con una traversa di Lautaro ma nerazzurri che hanno costruito poco, nonostante l’80% e passa di possesso palla. Va detto che l’Urawa ha colpito nell’unica palla gol e l’Inter, per ora, non è riuscita a reagire.

Foto: sito Inter